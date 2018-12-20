لقاء مثمر لبوجسيم وحمد مع كولينا وبوساكا

التقى الحكم الدولي السابق علي بوجسيم وزميلاه علي حمد وخالد الدوخي مع الإيطالي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي والياباني بوساكا مدير دائرة التحكيم على هامش مونديال الأندية المقام حالياً في الإمارات.

حيث تم استعراض سبل التعاون في مجال التحكيم، وكيفية العمل على الارتقاء بالأداء التحكيمي في الدولة، حيث أبدى كولينا استعداده ولجنة الحكام في «فيفا» على تقديم كل الدعم والخبرات البشرية للمساهمة في تطوير الأداء التحكيمي في الإمارات.

من جهة أخرى، اختار الاتحاد الآسيوي الحكم الدولي السابق علي حمد ليكون محاضراً ومراقباً للحكام المشاركين في إدارة منافسات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل.