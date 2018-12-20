«عين» الصحافة العالمية على الزعيم

المصدر: دبي- عز الدين جادالله

سلطت الصحافة العالمية الأضواء على الانتصار التاريخي للعين على ريفر بليت بطل كأس ليبراتادوريس، وأفردت كبريات المواقع العالمية والصحف الأوروبية والأرجنتينية المساحات الواسعة، للحديث عن البطل العيناوي ووصوله للمباراة النهائية للعب على لقب العالم للأندية، وفتحت عنوان «فعلها العين».

وقالت صحيفة «دايلي ميل» الإنجليزية: إن بطل أميركا الجنوبية ودع المونديال، وخسر في قبل النهائي، والفاعل العين، الذي وصفته الصحيفة بتأهل خيالي لم يتوقعه أحد، معتبرة أن العين استطاع للمرة الثانية أن يعود من الخسارة ويفوز، وواصفة حارس المرمى العيناوي بأنه حارس «بطل»، استطاع أن يحمل فريقه نحو النهائي الحلم.

أما صحيفة «أس» الإسبانية الشهيرة، فأعطت مساحات متعددة لمباراة العين وريفر بليت الأرجنتيني، وتحت عنوان «المفاجأة الحقيقية.. العين في النهائي»، تحدثت الصحيفة الإسبانية عن التألق العيناوي، ونجاحه في تكرار الفوز على ثالث بطل من القارة الثالثة.

حيث فاز العين على ويلنغتون النيوزيلندي في مباراة الافتتاح بضربات الجزاء، بعد أن عاد من الخسارة بثلاثة أهداف ليتعادل ثم يفوز، وفي المباراة الثانية أمام بطل أفريقيا نجح في تحقيق فوز ثلاثي نظيف على الترجي التونسي، قبل أن يقصي بطل أميركا الجنوبية بركلات الترجيح بعد تعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

واعتبرت الصحيفة أن خالد عيسى حارس مرمى العين «سوبر هيرو» لمساهمته في الذود عن مرماه أمام ريفر بليت، وكتبت الصحيفة وصفاً لصورة قفزة خالد عيسى للتصدي لركلة الجزاء الأخيرة لريفر بليت، فقالت: «أفضل صورة لـ«ريفر العين».

ونشرت صحيفة «ماركا» الإسبانية تقريراً تحت عنوان: «ريفر بليت يخيب الآمال ويسقط في الدور نصف النهائي للمونديال».

كما نشرت الصحيفة نفسها تقريراً آخر تحت عنوان: «لقب مونديال الأندية بعيد عن أميركا اللاتينية».

وقالت الصحيفة: «الكأس الذي بدأ بين أوروبا وأميركا اللاتينية أصبح بعيد عن فرق أميركا الجنوبية».

وأضافت:«منذ انطلاق المسابقة في عام 2005، تمكنت ثلاثة أندية فقط من أميركا اللاتينية من التغلب على قوة فرق دوري أبطال أوروبا، وجاءت الفرق الثلاثة من البرازيل، حيث فاز سان باولو على ليفربول 1-0، في عام 2005، وفي عام 2006 فاز إنترناسيونال على برشلونة 1-0، وفي عام 2012، تغلب كورينثيانز على تشيلسي بالنتيجة نفسها».

أما الصحف الأرجنتينية فقد تناولت خسارة فريقها بحسرة وسخرية، واهتمت في صورها بركلة الجزاء التي تصدى لها حارس العين الدولي خالد عيسى.

وعنونت صحيفة «إل سافادور» على تأهل العين: «مفاجأة.. العين يقضي على ريفر بليت».

وقالت الصحيفة تحت هذا العنوان: «إن العين مستضيف البطولة، قدم مفاجأة بعد مباراة ماراثونية.

وأضافت الصحيفة: يشرف على تدريب العين الكرواتي زوران ماميتش، الذي نجح في قيادة فريقه إلى ثلاثة انتصارات.

واستعرضت الصحيفة تفاعل جمهور ريفر بليت الأرجنتيني على شبكات التواصل الاجتماعي والتي سخرت معظم تعليقاته من الهزيمة ووداع المونديال.

تهنئة النجوم

شارك عدد من نجوم الكرة الإماراتية العين فرحة التأهل إلى نهائي مونديال الأندية، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على «إنستغرام».

ونشر لاعبون من الأندية الأخرى شعارات العين وكلمات التهنئة على حساباتهم الشخصية، وتضمنت قائمة المهنئين ماجد حسن ووليد عباس لاعبي شباب الأهلي، وطارق أحمد وحبيب الفردان من النصر، ونجوم سابقين مثل بشير سعيد، وكذلك أجانب مثل البرازيلي لوفانور.