6 انتصارات إماراتية مونديالية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أصبح للأندية الإماراتية رصيد جيد من الانتصارات في كأس العالم للأندية، بعد الفوز التاريخي الذي حققه العين، أول من أمس، على حساب ريفربليت الأرجنتيني في الدور نصف النهائي من البطولة.

وتأهله للمباراة النهائية كأول نادٍ خليجي يصعد لنهائي كأس العالم للأندية. ورفع العين رصيد الأندية الإماراتية من الانتصارات خلال مشاركاتها في كأس العالم للأندية إلى 6 انتصارات، إذ لا يزال أمام العين فرصة لرفع هذا العدد من الفوز بخوضه نهائي النسخة الحالية وإمكانية تتويجه باللقب، بعد أن بات الحلم ممكناً.

وليكون أول نادٍ عربي وآسيوي وإفريقي يحقق لقب المونديال، و«الزعيم» قادر على ذلك في ظل تقديمه بطولة تاريخية.

كما أصبح العين ثالث أكثر الأندية العربية تسجيلاً في مونديال الأندية، على الرغم من أنها المشاركة الأولى والوحيدة للفريق حتى الآن في البطولة العالمية، إذ رفع رصيده من الأهداف إلى 8 بعد ثلاثية ويلنغتون النيوزيلندي وثلاثية الترجي التونسي، وأخيراً ثنائية في شباك ريفربليت الأرجنتيني، إذ سجّل الرجاء المغربي 12 هدفاً في مشاركتين عامي 2000 و2014، والأهلي المصري 11 هدفاً في 5 مشاركات.

انتصار

وكانت البداية في نسخة عام 2009 التي استضافتها الإمارات للمرة الأولى، وشهدت مشاركة شباب الأهلي بمسماه القديم الأهلي.

ولكنه تعرّض للخسارة في الدور الأول أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدف نظيف في الافتتاح. وسطّر الوحدة أول انتصار للكرة الإماراتية في مونديال الأندية في النسخة التالية عام 2010، بعدما حقق الفوز في المباراة الافتتاحية على هيكاري يونايتد من غينينا الجديدة بثلاثية نظيفة سجلها هوغو وبايانو وعبد الرحيم جمعة.

مشاركة

وبدأت انتصارات الأندية الإماراتية في الارتفاع مع مشاركة الجزيرة في النسخة الماضية، عندما تمكّن من الفوز في مباراتين:

الأولى في الافتتاح على حساب أوكلاند سيتي بهدف نظيف سجله البرازيلي رومارينهو، وأضاف الانتصار الثالث لأنديتنا بعد أن تخطى الجزيرة أوراوا ريد ديموندز الياباني بطل آسيا في ذلك الوقت في ربع النهائي بهدف علي مبخوت، قبل أن يخسر الجزيرة أمام ريال مدريد في نصف النهائي، بعد مباراة ملحمية بهدف مقابل هدفين، ثم الخسارة في مباراة تحديد المركز الثالث أمام باتشوكا المكسيكي.

إنجاز

وسجّل العين الانتصار الرابع للأندية الإماراتية بفوزه على ويلينغتون النيوزيلندي في أول مباريات النسخة الحالية بركلات الجزاء الترجيحية، ورفع رصيد الانتصارات إلى خمسة بفوزه على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق إنجازاً تاريخياً بالتأهل إلى نهائي المونديال بالفوز على ريفربليت بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2.

وأصبح العين أكثر الأندية الإماراتية تسجيلاً في مونديال الأندية، قبل مواجهته المقبلة أمام ريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي، بتسجيل الفريق 8 أهداف، متخطياً الوحدة الذي سجل 6 أهداف في نسخة عام 2010.