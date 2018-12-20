غاياردو: «العين» كان الأفضل ولن نخجل من الخسارة

المصدر: العين - طلحة عبد الله

قال مارسيلو غاياردو، المدير الفني لفريق نادي ريفر بليت الأرجنتيني، إن العين استحق الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد أن قدم مردوداً متميزاً في المباريات التي خاضها، وعلينا أن نهنئه على ذلك، ويجب ألا نخجل من الأمر.

فقد حاولنا ولم نوفق في المباراة، كان لدينا بعض الأمور غير الإيجابية بالنسبة لبعض اللاعبين بسبب الإصابات والإرهاق، ودفعنا خلال المباراة بلاعبين أصحاب نزعة هجومية لتحقيق الفوز وإنهاء المباراة في وقتها، وبالفعل سنحت لنا فرص عديدة من خلال الضربات الرأسية، وبعد ذلك حاولت أن أوجد توازناً في الفريق، ولكن كانت الأمور كارثية خلال المباراة بسبب عدم التركيز وانعدام الروح القتالية.

تتويج

وأضاف غاياردو: نشعر بخيبة الأمل، لأننا لن نلعب النهائي وعندما نلعب يوم السبت على المركز الثالث سيتسمر شعورنا بالألم.

ولقد كان الأمر السلبي بالنسبة لنا في رحلتنا إلى الإمارات هو الضغط النفسي، بسبب الانتقال من بلدنا إلى بلد آخر، ولكن هذا ليس عذراً، في المقابل كنا نتمتع بالطاقة والمعنويات العالية بعد تتويجنا باللقب القاري، وليس لدينا أي عذر لتلقي هذه الخسارة، فلم نلعب هذه المباراة بالعزيمة والقوة المطلوبة، ولذلك تلقينا هذه الضربة الموجعة وأنا مسؤول عمّا حدث.

توازن

وواصل المدير الفني لفريق نادي ريفر بليت: أعتقد أن المباراة من خلال مجرياتها كانت غريبة بعض الشيء، فقد بدأنا نفقد الكرة والسيطرة وبعد ذلك استعدنا التوازن وتقدمنا بهدفين لهدف، وبعد الاستراحة حاولنا العودة والسيطرة، لكن العين كان مقاتلاً في أرضية الملعب.

وأعتقد أن المباراة كانت متكافئة في الشوط الثاني، فلاعبو الفريق المنافس كانت لديهم روح قوية جداً، واستغلوا بعض الأخطاء وكان باستطاعتنا إنهاء المباراة بعد تقدمنا بهدفين لهدف، غير أن الأمور لم تمضِ كما أردنا لها، بسبب انعدام التركيز، لأننا كنا لانزال نعيش أجواء الاحتفال بحصولنا على لقب الليبرتادوريس، وكان ينبغي أن نركز على هذه المباراة، ولكن لسوء الحظ لم نفعل ذلك وكانت هذه الخسارة القاسية.