فاروق عبد الرحمن: صدقت التوقّعات والعين قادر على حسم اللقب

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

أكد فاروق عبد الرحمن، نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم ونادي الوصل السابق، أن التوقعات صدقت، ونجح العين في الوصول إلى أبعد مدى في مونديال الأندية، بعد أن بلغ نهائي البطولة، محققاً إنجازاً هو الأول من نوعه على مستوى أندية الدولة، مشيراً إلى قدرة «الزعيم» على تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء النهائي قنص بها لقب المونديال أيما كان الخصم الذي يواجهه، لأن كلمة «مستحيل» ليست في قاموس العين.

وقال: «بالتأكيد ما حققه العين (ممثل الوطن) في الحدث العالمي المهم إنجاز كبير حتى الآن، وتفاءلنا بالعين، ونتطلع إلى حصوله على اللقب في نهاية المطاف».

وأضاف نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم ونادي الوصل السابق: «يمتلك العين كل المقومات التي تؤهله لقنص لقب النسخة الحالية لمونديال الأندية، خصوصاً بعد وصوله إلى هذه المرحلة وإقامة المونديال على أرض الإمارات»، مشيراً إلى أن «الزعيم» يحتاج إلى الدعم الجماهيري والمساندة في الفترة المقبلة، والتركيز الشديد من اللاعبين والاستمرار على المنوال نفسه والتحلي بالعزيمة والصبر.

وقال نجم نادي الوصل السابق: «وفّرت إدارة النادي للاعبين كل سبل النجاح من لاعبين واستقرار وغيره، ويمتلك الزعيم مجموعة من اللاعبين المهاريين على أعلى مستوى، ولديهم القدرة على تحمل المسؤولية، ويتحلون بالروح القتالية المطلوبة، ويملكون الخبرة في التعامل مع المباريات الكبرى».