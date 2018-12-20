العوضي: مطلوب صناعة أكثر من «عين»

المصدر: رأس الخيمة- البيان الرياضي

بارك محمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم، الإنجاز التاريخي لفريق العين الأول لكرة القدم بالوصول إلى نهائي مونديال الأندية بعد 3 انتصارات مدوية على فرق كبيرة من 3 قارات، مطالبا بصناعة أكثر من عين في الإمارات، مشددا على أن النتيجــة انعكاس طبيعي جدا لمسيرة متواصلة من العمل الاحترافي لسنوات عديدة في القلعة العيناوية.

ولفت العوضي إلى أن نادي العين يعمل وفق منظومة رياضية كبيرة، والقائمون على شؤون النادي عملوا سنوات طويلة ومتواصلة من اجل الوصول إلى مثل هذه النتيجة التاريخية التي جعلت اسم الإمارات والعين معا متداولا في مختلف الأوساط العالمية، معتبرا ذلك، انتصارا رياضيا مدويا لا يقل أهمية عن الانتصار التاريخي في داخل الميدان بالفوز على ريفر بليت الأرجنتيني بطل قارة أميركا الجنوبــية.

ودعا العوضي جميع الأندية في الإمارات لا سيما الكبيــرة منهــا، إلى حتمية الاقتــداء بالعمل في نادي العين، مطالبا بصناعــة أكثر من عين في الدولــة لبلوغ الأهداف المنشودة التــي يتطلــع إليها شعب وقيادة الإمارات في المحفــل الرياضي.

مشيدا بالروح العالية والإصرار الأعلى والعزيمة الرائعة التي أظهــرها الزعيم في مبارياتــه الثلاث، بما قــاد إلى تحقيــق إنجاز غير مسبوق لكرة القدم الإماراتيــة على صعـــيد الأنديــة في بطولــة عالمية كبـرى، منوها إلى أن الإنجــاز العيناوي من المتوقع أن تكون له انعكاسات إيجابيــة جدا علــى مجمل مســـيرة الكــرة الإماراتيــة خلال المرحلة القادمة.