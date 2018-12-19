الشحي والكعبي أولى صفقات الصقور الشتوية

المصدر: دبي ــ علي شدهان

نجحت إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم، في عقد أولى صفقات الانتقالات الشتوية المقرر لها مطلع الشهر المقبل، وذلك بالتعاقد مع المدافعين مبارك سعيد الشحي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من النصر، وعبدالعزيز الكعبي قادما من شباب الأهلي، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز صفوف الصقور.

وسبق لنادي الإمارات إعارة الشحي إلى النصر قبل أكثر من موسمين، وتشكل عودته، قوة جيدة لخط دفاع الصقور نظرا لامتلاكه الطول والخبرة التي اكتسبها خلال تمثيله العميد، فيما يمثل الكعبي إضافة نوعية لتعزيز الجهة اليسرى لدفاع الصقور.

وبذلت الإدارة الخضراء، جهودا للتعاقد مع البرازيلي صامويل رزوا المحترف الحالي مع العميد، إلا أن تمسك النصر باللاعب حال دون إتمام الصفقة.

ويتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة، حسما نهائيا لملف الأجانب البدلاء في ضوء الاجتماعات المهمة التي عقدتها الإدارة مع الجهاز الفني للصقور بقيادة التونسي جلال القادري، حيث بات محسوما الاستغناء عن خدمات الأسترالي بيرني، إضافة إلى لاعبين أجنبيين آخرين، مع الإبقاء على أجنبي واحد من الأربعة الحاليين، في ظل توصل الإدارة إلى رؤية مشتركة مع القادري حول الأجانب البدلاء.