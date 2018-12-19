محمد بن راشد: أسعدنا «الزعيم» عاشق البطولات

المصدر: دبي - البيان

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأهل فريق العين إلى نهائي مونديال الأندية بعد فوزه، أمس، على ريفربليت الأرجنتيني، وقال سموه على «تويتر»: « أسعدنا وأمتعنا وأفرحنا «الزعيم» العيناوي بتأهله لنهائي كأس العالم للأندية 2018 ... أداء رجولي وبطولي من فريق يعشق البطولات.. ألف مبروك.. وعقبال الكأس».

كما بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الفوز، مدوناً على «تويتر»: «نبارك لممثل الوطن، نادي العين، التأهل المستحق لنهائي كأس العالم للأندية ... مبروك لكل عيال زايد ونتمنى التوفيق لممثل الإمارات والعرب في النهائي».

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