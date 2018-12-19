زوران: فخور بأبنائي الأبطال

المصدر: العين ــ البيان الرياضي

عبر الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق نادي العين، عن سعادته وفخره بالإنجاز التاريخي الذي حققه فريقه، بالوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد تخطيه لفريق ريفر بليت بطل كوبا أميركا بركلات الترجيح بعد أن انتهى الزمن الرسمي والشوطان الإضافيان بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وقال خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة، أنا سعيد وفخور بما حدث هذه الليلة، لكن أمراً لا يصدق، فخلال 15 يوماً لعبنا 5 مباريات، وما قام به أبنائي اللاعبين إنجازاً كبيراً وغير مسبوق، لقد فعلوا كل شيء في كرة القدم، بالروح القتالية والذكاء والإصرار والعزيمة ودعمهم لبعضهم البعض داخل وخارج الملعب، أنا فخور جداً بهؤلاء الأبطال الذين حققوا الإنجاز الأفضل لدولة الإمارات ونادي العين في تاريخ كرة القدم الإماراتية.

وأضاف: لعبنا بطريقة رجولية رغم ظروف الإرهاق، وسجلنا أهدافاً بما فيها الحكم الذي ألغاه الحكم بداعي التسلل مع الكرة اصطدمت بلاعب الفريق المنافس قبل أن تصل للشحات ويسجل منها هدفاً أعتقد أنه صحيح.