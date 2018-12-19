خالد عيسي: الروح القتالية قادتنا إلى نهائي كأس العالم للأندية

المصدر: العين- البيان الرياضي

أكد خالد عيسي، حارس مرمي العين الدولي الفائز بجائزة رجل المباراة بعد قيادة الزعيم لنهائي كأس العالم للأندية، أن الزعيم استحق التأهل إلى نهائي المسابقة العالمية البارزة، بعد العمل البطولة الذي قام به خلال المسابقة.

مشيراً إلى أن المدرب زوران كان قد تحدث معهم قبل بداية البطولة بأن يلعبوا للاستمتاع بالمسابقة وألا ينظروا لحديث النقاد والصحافيين والمحللين، وقد فعلنا ذلك بالفعل لأننا نحب كرة القدم، ونريد أن نستمتع بها خصوصاً في هذه المسابقة العالمية، وقد كانت النتائج مذهلة بالفعل.

ونحن سعداء وفخورون من أجل دولة الإمارات، ومن أجل العين وجمهوره، ما حققناه كان نتيجة للإصرار والعزيمة والثقة في أنفسنا، وأشكر المدرب زوران ماميتش الذي ظل يدعمنا طوال الفترة السابقة مع طاقمه.

فلقد قاموا بعمل كبير ورائع خلال تدريبات الاستشفاء بعد كل مباراة نخوضها، وهو الأمر الذي جعلنا نصمد ضد الإرهاق البدني، كوننا كنا نلعب مباراة يومين بعكس الفرق المنافسة لنا والذين لعبوا بعد أن حصلوا على فترة جيدة من الراحة.

وأضاف عيسى: شكراً للجمهور الوفي الذي ساندنا بقوة، وشكراً لزملائي اللاعبين الذين أكدوا أنهم أبطال وكانوا نجوماً ساطعة، ليشرفوا كرة القدم الإماراتية ويعكسوا أروع صورة لها، وسنعمل بقوة خلال الأيام المقبلة قبل المباراة النهائية لأننا نريد أن نقدم عملاً بطولياً بتحقيق إنجاز عالمي.