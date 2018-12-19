حضور مبكّر لجماهير ريفر بليت

المصدر: العين - البيان الرياضي

احتشدت أعداد كبيرة من جماهير ريفر بليت على مدرجات ملعب استاد هزاع بن زايد، قبل أكثر من ساعتين من مباراة فريقها أمام العين في نصف نهائي مونديال العالم للأندية، ولم تكتف الجماهير الأرجنتينية بمجرد الحضور قبل فترة من بداية المباراة بل بدأت فوراً في رفع أعلام فريقها ورددت الأهازيج في الوقت نفسه الذي كانت تجري فيه مباراة الترجي التونسي وجوادا لاخارا المكسيكي لتحديد المركز الخامس، وكان من حسن حظ جماهير الترجي التونسي أن الجمهور الأرجنتيني اختلط بها وبدا وكأنه يشجع فريقها خلال المباراة، الأمر الذي عزز كثيراً من دوافع لاعبي الترجي التونسي الذين ضاعفوا من جهودهم ليعودوا إلى أجواء المباراة بعد أن كانت كفة الفريق المكسيكي هي الراجحة في البداية من حيث السيطرة والفاعلية.