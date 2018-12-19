استاد هزاع بن زايد.. ملتقى العالم

المصدر: العين - البيان الرياضي

جمعت مدينة العين بشكل واضح العالم خلال الأيام الماضية على أرضها، بحضور شخصيات من جنسيات مختلفة مثّلت كل القارات، لمتابعة الحدث العالمي الكبير الذي يشغل جماهير وعشاق كرة القدم في كل مكان.

وكان لافتاً أن ممثلي الدول المختلفة كانوا يجتمعون بسلام ومحبة وروح رياضية في كل مناطق العين، خاصة داخل استاد هزاع بن زايد الذي مثّل ملتقى عالمياً تمازجت فيه الألوان والانتماءات الرياضية، في وجود جماهير أندية الترجي وجوادا لاخارا وكاشيما وريفر بليت الذين حضروا خصوصاً لتقديم الدعم لفرقهم، وانتزعت الأجواء العامة إعجاب الحضور الذين ظلوا يشيدون بالمدينة وسهولة التنقل وتوفر كل الخدمات، مع انبهار واضح بروعة الاستاد الذي احتضن المباريات السابقة.

إضافة إلى رضا تام من قِبل الوفود الإعلامية التي مثلت القنوات والإذاعات والصحف والمواقع الإخبارية المختلفة الذين حرصوا على تغطية فعاليات البطولة، وحصلوا على خدمة مميزة داخل المركز الإعلامي الذي تميز بتوفير كل الاحتياجات وتقديم الخدمات المختلفة.

وأدى عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات دوراً في توفير أفضل الخدمات لضيوف الدولة.