سفير فرنسا: جدامكم الكأس ودربكم الفوز

المصدر: العين- البيان الرياضي

هنأ لودفيك بويه السفير الفرنسي لدى دولة الإمارات، فريق العين على موقعه الرسمي بـ تويتير وقال: «ألف ألف مبروك لنادي العين التأهل إلى الدور النهائي، برافو الزعيم.. جدامكم الكأس ودربكم الفوز».

وكانت جماهير نادي العين قد تفاعلت مع صورة نشرها لودفيك بويه أمس، على تويتر، حيث ظهر مرتدياً قميص الزعيم العيناوي ووشاحاً باللون البنفسجي وغرد قائلاً: اكتشفوا الصورة (الرسمية) الجديدة للسفير الفرنسي لدى الإمارات بمناسبة مباراة العين.

وحظيت تغريدة لودفيك بويه بمشاهدات لافتة من قبل جمهور العين، الذي أعاد التغريدة مع الكثير من القلوب البنفسجية تعبيراً عن إعجابهم بمشجع العين الدبلوماسي الكبير والذي اعتبره الكثيرون فأل حسن على العين وأحد كبار مشجعيه.

إذ سبق للسفير الفرنسي أن نشر على حسابه بتويتر مقطع فيديو قبل مباراة الافتتاح أمام تيم ويلينغتون النيوزلندي والتي حسمها الزعيم لصالحه بركلات الترجيح بعد ريمونتادا عالمية تاريخية، أعلن فيه عن دعمه وتشجيعه للزعيم الإماراتي متحدثاً بلغة عربية فصيحة وعلى خلفية موسيقية لأغنية أم كلثوم (أنت عمري).