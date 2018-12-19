ماجد حسن: كلنا على قلب رجل واحد

المصدر: دبي-العوضي النمر

يعتبر ماجد حسن من اللاعبين المتميزين بصفوف المنتخب الأول لكرة القدم حيث ظهر بمستوى طيب خلال السنوات الماضية، ومع عودته لصفوف «الأبيض» بعد مرحلة من الإصابات والغياب عن الملاعب، تتمنى الجماهير أن يظهر بمستوى مرتفع يعوض غيابه خلال الفترة الماضية، وغياب عدد من لاعبي خط الوسط لظروف الإصابة.

وأشار ماجد حسن أن استعدادات المنتخب لكأس آسيا «الإمارات 2019» جيدة وقال «كلنا على قلب رجل واحد،وهدفنا الوصول إلى المباراة النهائية حتى نسعد جماهيرنا المتشوقة لمزيد من الانتصارات».

وأضاف: المعسكر الحالي للمنتخب متميز حيث إن تركيز اللاعبين في التدريبات عال، والاستعدادات قوية بما يتناسب مع مكانة البطولة، التي تضم منتخبات عريقة صاحبة خبرة وتاريخ لذلك تأتي استعداداتنا متواكبة مع قوة البطولة والفرق المشاركة فيها.

جاهزون

وأشار ماجد حسن إلى أن جميع اللاعبين المشاركين بقائمة المنتخب يدركون تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والكل ملتزم بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة زاكيروني، والجميع على قلب رجل واحد من أجل تشريف الكرة الإماراتية خلال الفترة المقبلة، لتعويض عدم التأهل لمونديال روسيا تلك الفرصة الذهبية، التي لم تتحقق مع أننا كنا مهيئين للتأهل، ولكنها كرة القدم.

إنجاز جديد

وتابع حينما نعود بالذاكرة إلى الوراء نجد أن الأجيال السابقة حققت لكرة الإمارات العديد من الإنجازات التي يفخر بها الوطن، مثل التأهل لمونديال إيطاليا 1990، والصعود إلى نهائي كأس آسيا 1996، وجيلنا مطالب بمواصلة تحقيق الإنجازات حتى يذكرنا التاريخ بشكل جيد.

ليس سهلاً

وأكد ماجد حسن أن مشوار البطولة لن يكون سهلاً أو مفروشاً بالورود وعلينا التعامل مع البطولة بنظام القطعة،ولكل مباراة أهميتها وهدفها ومباراة البداية أمام البحرين نعتبرها مفتاحاً رئيسياً لمواصلة السير بشكل جيد خلال المنافسات.

وعن الغيابات في صفوف المنتخب قال : المنتخب يفتقد «عموري»، وفي الوقت نفسه نثق في قدرة باقي اللاعبين على تعويض غياب أي لاعب، وهدفنا رفع علم الوطن عالياً خفاقاً.

منافسة

وأضاف: إن منتخبات اليابان والسعودية وأستراليا وكوريا الجنوبية هي المرشحة للفوز بكأس آسيا، لأنها شاركت مؤخرا في مونديال روسيا ولكنها ستجد منافسة قوية من باقي المنتخبات ومنها منتخبنا.

وعن الدعم الجماهيري قال: عودتنا جماهيرنا على دعم المنتخب في كل البطولات بشكل قوي، وجماهيرنا لن تخذلنا وستقف مع المنتخب بكل قوة ونحن هدفنا إسعادها.

مستوى متميّز

أعرب ماجد حسن عن سعادته بالمستوى المتميز الذي يقدمه العين خلال مونديال الأندية، وقال: هذا المستوى والحضور الجماهيري المبهر يدعونا للتفاؤل بان جميع لاعبي المنتخب سوف يقدمون أقصى جهد لهم والظهور المشرف خلال النهائيات الآسيوية.