هبيطة: الانضباط والالتزام شعارا المعسكر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

طمأن عبيد هبيطة مدير منتخبنا الوطني الشارع الرياضي على تحضيرات «الأبيض» في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الاستعدادات تمضي بصورة جيدة، وأكد أن الانضباط يسود المعسكر، مشيداً بالالتزام الكامل قبل اللاعبين، مثمّناً حرصهم على تنفيذ توجيهات الجهازين الفني والإداري للمنتخب، لافتاً إلى أن الجميع يبدي حماساً منقطع النظير، ورغبة واضحة في الدفاع عن ألوان المنتخب.

وأشاد هبيطة بمشاركة العين في مونديال الأندية، مشيداً بما حققه من نتائج مميزة خلال المرحلتين السابقتين، مضيفاً أن العين تمكّن من تحقيق أرقام قياسية جديدة في البطولة، وفرض وجوده بقوة في نصف النهائي، بعد تخطيه لمنافسين قويين.

وقال عبيد هبيطة: «المستوى المميّز الذي يقدمه العين في مونديال الاندية يعزز مكانة الكرة الإماراتية على مستوى العالم». متوقعاً أن تمثل هذه المشاركة الإيجابية للعين حافزاً إضافياً لمنتخبنا ونجومه، ليحققوا نتائج تُسعد الجميع.