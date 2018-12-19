خصيف: ننتظر مساندة قوية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصف علي خصيف حارس مرمى منتخبنا أجواء المعسكربالمثالية، مبيناً أن التحضيرات تسير بصورة طيبة، ووسط روح معنوية عالية تسود جميع اللاعبين، وثمّن خصيف الاهتمام الإداري الكبير الذي يوليه اتحاد الكرة للمنتخب، آملاً أن يحقق المنتخب أحلام جماهيره. وقال: نطالب الجميع بمساندة قوية في مشاركتنا التاريخية بالبطولة.

ووجّه خصيف رسالة إلى الجماهير، مطالباً بضرورة الالتفاف حول المنتخب، ودعم لاعبيه في كأس آسيا ، مشيراً إلى أن (الأبيض) يحتاج دعم الجميع في هذه المشاركة، التي يسعى من خلالها لتقديم الوجه المشرّف لكرة القدم الإماراتية.

واعتبر حارس المنتخب وجود الجماهير في المدرجات وتشجيعها اللاعبين مهمة وطنية واجبة على الجميع، مشيراً إلى أن نجوم المنتخب سيبذلون كل جهد لتحقيق النتائج المطلوبة، وإسعاد الجماهير.

وأشاد خصيف بالروح العالية في التدريبات، مؤكداً أن الجميع يضع الوطن وشعاره نصب أعينهم.