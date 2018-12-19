5000 علم من مدرسة خت لدعم المنتخب

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

أطلقت مدرسة خت للتعليم الأساسي والثانوي للبنين ومسار النخبة برأس الخيمة مبادرة لدعم المنتخب الوطني بكأس آسيا التي تستضيفها الدولة من 5 يناير إلى 1 فبراير المقبل، وتتضمن المبادرة توفير 5000 علم للدولة لتوزيعها على مشجعي المنتخب الوطني.

وتم تدشين المبادرة بحضور أحمد المهبوبي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وعارف العلي مدير مدرسة خت وعبد الله سلطان مساعد المدير وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية في المدرسة، وأثنى المهبوبي على المبادرة وثمن جهود إدارة المدرسة لمشاركتها المجتمعية والرياضية في تدعيم المنتخب .

توجهت إدارة المدرسة بالشكر لاتحاد الكرة برئاسة المهندس مروان بن غليطة على دعمه اللمبادرة مع متمنية للمنتخب الفوز بالبطولة الآسيوية.