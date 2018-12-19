شراكة بين مانشستر سيتي وباور هورس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت شركة باور هورس، أمس، إبرام شراكة مع نادي مانشستر سيتي تصبح الشركة بموجبها شريكاً رسمياً لمشروبات الطاقة لدى النادي، وسيتم وضع شعار سيتي على علب مشروبات الطاقة ابتداء من مطلع عام 2019، وتمتد اتفاقية الشراكة لتغطي الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى تركيا.

وقال سلفاتوري كازيوني، المدير التنفيذي وعضو لجنة المساهمين في شركة باور هورس: «يسعدنا التعاون مع نادٍ مميز يحظى بشعبية كبيرة في العالم مثل مانشستر سيتي، تتماثل أهداف كل من كرة القدم والأعمال التجارية، إذ كلاهما يضعان النجاح والفوز نصب أعينهم».

وقال داميان ويلوغبي، نائب الرئيس الأول للشراكات في مجموعة سيتي لكرة القدم: «سعداء لشراكتنا مع باور هورس، ونتطلع للاستمرار بالعمل معاً مستقبلاً».