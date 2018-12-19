تكريم متميّز لفريق 13 سنة في عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

كرم الشيخ حميد بن راشد بن حميد النعيمي، فريق عجمان تحت 13 سنة الذي حصد درع الدوري والميداليات الذهبية لموسم 2017- 2018 وبسجل مميز من الانتصارات ، بحضور الشيخ عبدالله بن راشد بن حميد النعيمي ومحمد بن راشد بن حميد النعيمي.

وشهد التكريم خليفة الجرمن رئيس مجلس الادارة ويحيى المطروشي عضو مجلس الإدارة مشرف قطاع المراحل وتابع الشيخ حميد بن راشد بن حميد النعيمي وإخوانه في ختام زيارتهم، جانباً من تدريبات الفريق الأول استعداداً للقاء دبا الفجيرة في الكأس.

وأكد خليفة الجرمن أن مثل هذا التكريم حافز للاعبين للتميز ،شاكراً الشيخ حميد بن راشد بن حميد النعيمي على هذه الخطوة الرائعة التي تساهم في تنشئة جيل قادرعلى تحقيق البطولات.