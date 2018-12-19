العين الأكثر شعبية في كرة الإمارات

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في إيصال الأخبار والبيانات الصحيفة بشكل سريع للمتابعين للأحداث، وباتت عنصراً أساسياً في تواصل إدارات الأندية مع جمهورها، وفي هذا التقرير نرصد مدى شعبية أندية دوري الخليج العربي على الشبكات الثلاث: «تويتر والفيسبوك وأنستغرام» باعتبارها الأكثر فاعلية في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اعتلى نادي العين صدارة أندية المحترفين بالدولة باعتباره الأكثر شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي بـ747.931 متابعاً، بينما جاءت جماهير أندية العين والوصل والنصر والشارقة الأكثر تفاعلاً وإطلاقاً لـ«الهاشتاق».

ويمتلك الحساب الرسمي لنادي العين على «تويتر» عدداً كبيراً من المتابعين بلغ 456 ألفاً، بينما بلغت التغريدات 60.6 ألف تغريدة حتى كتابة هذه السطور، وحظيت صفحة النادي على «الفيسبوك» بإعجاب 91٬418‏ شخصاً، مقابل 91.931 متابعاً، وعلى «انستغرام» نشر حساب النادي 23.888 مشاركة، في حين يتابع الحساب 207 آلاف.

وحل نادي النصر في المركز الثاني بمجموع 297.230 متابعاً، وغرد حساب نادي النصر على «تويتر» بـ 9.27 ألف تغريدة، في حين يبلغ عدد المتابعين 241 ألفاً، وفي «الفيسبوك» بلغت الإعجابات بصفحة نادي النصر 13.475، وتابع الصفحة 13.530 شخصاً، وعلى «انستغرام» وصل عدد المتابعين 42.7 ألفاً، في حين نشر النادي 8882 مشاركة.

وجاء نادي الوصل في المركز الثالث بمجموع 182.686 متابعاً، ويحظى حساب نادي الوصل على «تويتر» بعدد كبير من المتابعين بلغ 101 ألف يتميز الكثير منهم بالتفاعل الشديد، وفي «الفيسبوك» سجل 19.105 متابعين إعجابهم بالصفحة، في حين يتابعها 18.986، وبلغت مشاركات النادي على «انستغرام» 7858، و62.7 ألف متابع.

وحل نادي شباب الأهلي في المركز الرابع بمجموع 164.698 متابعاً، ويتابع النادي 83.1 ألفاً على «تويتر»، و1798 على الفيسبوك، و79.8 ألفاً على «انستغرام».

ويحظى نادي الجزيرة بعدد كبير من المتابعين وضعه في المركز الخامس بمجموع 158.004 متابعين، في «تويتر» بلغ 67.1 ألفاً، و«الفيسبوك»، 28.904، و«أنستغرام» 62 ألفاً.

ورفع متابعو نادي عجمان على الفيسبوك ترتيبه ليحتل المركز السادس بمجموع 129.474 متابعاً، حيث بلغ عدد متابعيه على «الفيسبوك» 105628 متابعاً، 20.7 ألفاً على «تويتر»، و3146 على «انستغرام».

السابع

وجاء نادي الوحدة في المركز السابع بمجموع 83.525 متابعاً، حيث يمتلك عدداً مميزاً من المتابعين على «تويتر» بلغ 27.5 ألفاً، و24.4 ألف تغريدة، وفي «الفيسبوك»، أبدى 5145 إعجابهم بصفحة النادي التي يتابعها 5225، وهو عدد مقارب لمشاركات النادي على «انستغرام» والتي بلغت 7207 مشاركات، في حين تجاوز عدد متابعيه حاجز الـ50 ألفاً.

ورفعت صدارة دوري الخليج العربي التي يتقلدها نادي الشارقة حالياً من رصيده من المتابعين والذي بلغ 64.872 متابعاً وضعته في الترتيب الثامن، حيث يبلغ عدد متابعي «الملك» على «تويتر»35.2 ألفاً، وعلى الفيسبوك 1872 متابعاً، وعلى «انستغرام» 28.8 ألفاً.

وجاء بني ياس في المركز التاسع بجموع 45.972 متابعاً، ويبلغ عدد متابعي حساب بني ياس على «تويتر» 23.5 ألفاً، ويتابعه على «الفيسبوك» 1272، وفي «انستغرام» 21.2 ألفاً، ويتابعه 24.6 ألفاً.

العاشر

ووصل نادي الإمارات إلى المركز العاشر بمجموع 37.629، وحل نادي الظفرة في المركز الحادي عشر بمجموع 26.402 متابع،وجاء نادي الفجيرة في المركز 12 بمجموع 13.168 متابعاً، وحل نادي دبا الفجيرة في المركز 13 بمجموع 12.633 متابعاً،وحل نادي اتحاد كلباء في المركز الأخير بمجموع 9.428 متابعاً.