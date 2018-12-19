جو أويوا: الريال سيبقى قوياً برونالدو أو من دونه

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وصف جو أويوا، المدير الفني لفريق كاشيما إنتلرز الياباني، مواجهة فريقه أمام ريال مدريد اليوم بـ«الصعبة»، مؤكداً أن الفريق سيبذل أقصى جهده من أجل تحقيق الفوز والثأر لهزيمة فريقه في نهائي نسخة عام 2016.

وقال في المؤتمر الصحفي أمس: «المباراة ليست سهلة على الإطلاق، في المواجهة الأولى التي جمعت بيننا وبين ريال مدريد قبل عامين كنا قريبين من الفوز، ولكن هذه المرة الأمور مختلفة بعض الشيء، لأننا نشارك في البطولة بصفتنا أبطال دوري أبطال آسيا وليس ممثلاً عن الدولة المضيفة، ولكننا سنلعب بأقصى طاقة لتحقيق الفوز والتأهل للنهائي».

وأضاف: «في نسخة 2016 لم ينتبه الكثيرون لنا، بينما في البطولة الحالية العالم كله يراقبنا، وريال مدريد أصبح يعرف نقاط القوة والضعف في فريقنا، كوننا أبطال آسيا يفرض علينا مسؤولية أكبر، خاصة أننا لا نمثل اليابان فقط في مونديال الأندية،وإنما القارة الآسيوية ككل».

وعن مدى تأثير رحيل نجم ريال مدريد السابق البرتغالي رونالدو عن الفريق الإسباني خاصة بعدما كان السبب الرئيس في فوز بطل أوروبا على كاشيما في نهائي 2016 بتسجيله هاتريك، أوضح: «كما قلت في السابق، ريال مدريد سواء مع رونالدو أو من دونه سيبقى ريال مدريد الفريق القوي، ولا يمكن قياس مدى تأثير رحيل اللاعب على مباراة اليوم، خصوصاً أن ريال مدريد يملك مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم والعديد من الهدافين، ولذلك علينا الانتباه والحذر من جميع اللاعبين في مباراة اليوم، وسنحاول الحد من خطورة مهاجميهم، وعدم السماح لهم بالتسجيل في مرمانا».

وأشار أويوا إلى أن فريقه يفضل أسلوب اللعب الجماعي، وسيحاول التأكيد على اللاعبين بعدم منح المساحات للاعبي المنافس، والتقارب بين الخطوط خاصة ما بين الدفاع والهجوم.