سولاري: البطولة ذات أهمية كبيرةوهدفنا الفوز باللقب مجدداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أشاد سانتياغو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بالاستضافة الرائعة للإمارات لبطولة كأس العالم للأندية، موجّهاً الشكر لمسؤولي اللجنة المحلية المنظمة على حفاوة الاستقبال والضيافة التي وجدها بطل أوروبا منذ حضوره إلى أبوظبي.

وقال، في المؤتمر الصحفي، أمس، عن مواجهة كاشيما إنتلرز الياباني في نصف نهائي البطولة اليوم: «البطولة ذات أهمية بالغة بالنسبة إلينا، وللوصول إلى هنا يجب أن نفوز بدوري أبطال أوروبا، وهو ما فعله ريال مدريد، وسنحاول الفوز بلقب مونديال الأندية مرة أخرى».

وأضاف: «فريق كاشيما اكتسب خبرة كبيرة عن نسخة 2016 التي شارك فيها كضيف، ولكنه الآن بطل آسيا، والفريق الياباني لا يزال يحتفظ بنفس القوام الأساسي من اللاعبين، واليابانيون يتميزون بالسرعة، ويفضلون الأسلوب الهجومي، وأعتقد أن المنافس ليس بالمنافس السهل، وأتوقع مباراة جميلة».

احترام

وأبدى سولاري احترامه للفريق الياباني، وأردف: «لا يوجد فريق كبير أو صغير، وكل الفرق التي تشارك في البطولة هم أبطال القارات، ووجب عليهم الفوز بالبطولات المحلية والقارية للحضور في مونديال الأندية، وفوز كاشيما بدوري أبطال آسيا ليس بالأمر السهل، وأعتقد أن مونديال الأندية بات أكثر صعوبة من ذي قبل، واعتدت عدم التقليل من شأن أي فريق».

وفي تعليقه على إقالة جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر سيتي والريال السابق وإمكانية عودته للريال، قال: «أحترم كل زملائي المدربين حتى المدربين الهواة، وكل مدرب يقدم عملاً رائعاً مع ناديه، وريال مدريد درّبه العديد من المدربين الكبار، ولا أفضل الرد على شائعات».

ورفض سولاري الحديث عن إيسكو بسبب الأوقات الصعبة التي يمر بها اللاعب مع الفريق هذا الموسم، وقال: «نركز فقط على مباراة اليوم ضد كاشيما».