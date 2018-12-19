شوما دوي: نريد إدهاش العالم أمام «الملكي»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أكد شوما دوي لاعب كاشيما انتلرز، أن فريقه سيحاول تقديم مباراة قوية تدهش العالم أمام النادي الملكي أبطال أوروبا وحامل لقب النسختين الأخيرتين، مشيراً إلى أن مواجهة ريال مدريد لا تعني أن الفريق سيغير من أسلوب لعبه، حيث يسعى الجميع إلى إظهار قوة الفريق.

وأضاف لاعب كاشيما انتلرز: «نريد أن نظهر للعالم أننا فريق منظم وقوي، وأن قوتنا تتمثل في وحدة صفوفنا، وهو ما استطعنا فعله على مدار الموسم، وإذا تحقق ذلك اليوم ستكون الفرصة متاحة لإبهار الجميع».

وتابع لاعب كاشيما انتلرز: «المشاركة كأبطال آسيا يفرض علينا مسؤولية أكبر، والفارق بين مواجهة 2016 ومواجهة اليوم أن الثقة باتت أكبر لدى اللاعبين». مشدداً على أن كاشيما انتلرز مطالب بعدم الاستسلام مهما كان سيناريو المباراة.