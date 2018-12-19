30 مدربة في دورة «فيفا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت، أول من أمس، دورة «فيفا» لمدربات كرة قدم السيدات، التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع لجنة كرة قدم السيدات وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تحت إشراف «فيفا»، وشارك فيها 30 مدربة من ضمنهن لاعبات منتخبنا للسيدات، وقام عبدالله حسن رئيس قسم التدريب باتحاد الكرة وحورية الطاهري عضو لجنة كرة قدم السيدات بتوزيع الشهادات على المدربات وتكريم المحاضرة.

وأكدت حورية الطاهري، أن الدورة مفيدة للمدربات من خلال المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية بوجود نخبة من محاضرات الاتحاد الدولي من ذوي الخبرات التدريبية.