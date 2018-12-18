خالد عيسى يقود العين إلى نهائي الأبطال

المصدر: البيان الالكتروني

قاد خالد عيسى فريق العين إلى نهائي مونديال الأندية بعد فوز الزعيم العيناوي على ريفربليت بضربات الترجيح 5-4، اليوم الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد في نصف نهائي كأس العالم للاندية لكرة القدم في الامارات، وتصدى خالد لركلة الجزاء الخامسة ليقود فريقه إلى نهائي الأبطال.

وأصبح العين أول فريق إماراتي يتأهل الى النهائي، وثاني فريق عربي بعد الرجاء البيضاوي المغربي الذي كان خسر امام بايرن ميونيخ الالماني صفر-2 في نهائي نسخة 2013 في مراكش.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين انتهى هو الآخر دون جديد لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لصالح العين بفضل الحارس خالد عيسى وتصديه الرائع لركلة الجزاء الخامسة.

وتقدم العين بهدف مبكر حمل توقيع ماركوس بيرج بعد مضي ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة.

ولكن ريفر بليت رد بهدفين عن طريق رافاييل سانتوس بوري في الدقيقتين 11 و16.

وأدرك البرازيلي كايو فيرنانديز التعادل للعين في الدقيقة 52.

ويلتقي العين في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب مع كاشيما إنتلرز الياباني.