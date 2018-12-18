استقبال رائع من الملكي لـ «الإمارات السبع»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

استقبل فريق ريال مدريد أمس رابطة مشجعي النادي الرسمية في الإمارات والمعروفة باسم «رابطة الإمارات السبع» وذلك في مقر إقامة الفريق الإسباني في أبوظبي.

وقال عبدالله الحوسني رئيس الرابطة لـ «البيان الرياضي»: إن إدارة فريق ريال مدريد حرصت على تكريم الرابطة وأعضائها خلال لقاء الفريق أمس، تقديراً لجهود الرابطة على ما تقدمه من دعم للفريق، مؤكداً أن اللاعبين أبدوا إعجابهم بما يقوم به أعضاء الرابطة في الإمارات من مجهودات حباً في النادي الإسباني.

وأضاف رئيس رابطة مشجعي النادي الرسمية في الإمارات أن قائد الفريق سيرجيو راموس حرص في كلمته على شكر جميع أعضاء الرابطة، ووجدنا استقبالاً رائعاً من جميع اللاعبين الذين يعتبرون الرابطة بمثابة جزء أساسي من النادي، وأهدوا الرابطة قميص ريال مدريد موقّعاً من جميع لاعبي الفريق.

وتابع الحوسني: «كنا متحمسون للغاية لمقابلة لاعبي ريال مدريد خلال وجود الفريق في أبوظبي، فقد كان بمثابة الحلم، ونوجه الشكر للنادي على إتاحة الفرصة لأعضاء الرابطة لمقابلة اللاعبين والحديث معهم، والذي كان بود وابتسامة من جانب لاعبي «الملكي»، وحتى يشاهد اللاعبون حجم الجماهير العاشقة للفريق في الإمارات».