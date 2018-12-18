كاشيما يتأهب لمواجهة ريال مدريد

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

يفضل قائد فريق كاشيما انتلرز ميتسو أوغاساوارا الابتعاد عن الأضواء في الوقت الذي لا يحظى فيه بفرصة اللعب أساسياً مع الفريق الياباني.

أوغاساوارا المخضرم الذي يعد أكبر لاعب سناً في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية والبالغ من العمر 39 عاماً قرر الابتعاد عن الأحاديث ووسائل الإعلام منذ حضور الفريق إلى الإمارات بسبب عدم اللعب بحسب المسؤول الإعلامي للفريق الذي أكد أن ميتسو اعتاد عدم الحديث عندما لا يشارك في المباريات.

وكانت قد دارت الشكوك قبل انطلاقة البطولة حول مشاركته مع الفريق بعد أن تعرض لإصابة مؤخراً إلا أنه يؤدي تدريباته بشكل طبيعي مع الفريق منذ تواجده في مدينة العين وقبل الانتقال إلى أبوظبي استعداداً لمواجهة ريال مدريد غداً الأربعاء على استاد مدينة زايد الرياضية في الدور نصف النهائي من البطولة.

وتعد كأس العالم للأندية آخر بطولة دولية كبيرة قد يشارك فيها لاعب خط الوسط، حيث يطمح إلى تحقيق إنجاز مع فريق قبل إنهاء مسيرته التي امتدت مع كاشيما 20 عاماً بالاعتزال، إذ كان قد شارك الدولي السابق مع المنتخب الياباني في كأس العالم عامي 2002 و2006 وكأس القارات 2003 و2005 بالإضافة إلى تتويجه بلقب كأس آسيا عام 2004، كما شارك مع كاشيما في مونديال الأندية عام 2016 التي حقق فيها المركز الثاني بعد خسارته في النهائي 2-4 أمام ريال مدريد.

من ناحية أخرى واصل فريق كاشيما انتلرز تدريباته بجدية تامة وانضباط كعادة الفريق الياباني تحضيراً لريال مدريد، إذ أدى الفريق مرانه أمس بملعب نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي بمشاركة جميع اللاعبين وذلك بعدما حرص المدير الفني جو أويوا على منح الأساسيين راحة من المران أول من أمس والاكتفاء بتدريبات الاستشفاء، حيث أعلن الفريق حالة التأهب لبطل أوروبا.