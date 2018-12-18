200 مدريدي يُشعلون تدريبات «الميرينغي»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أشعل ريال مدريد الإسباني أجواء الحماس بين الجماهير من عشاق «الملكي» في أبوظبي وذلك في الحصة التدريبية الأولى التي خاضها بطل أوروبا مساء أمس على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي استعداداً لمواجهة كاشيما انتلرز الياباني غداً الأربعاء في الثامنة والنصف مساءً على استاد مدينة زايد الرياضية.

وأدى ريال مدريد مرانه الأول في بداية تحضيراته للبطولة وسط حضور جماهيري بلغ نحو 200 مدريدي من محبي النادي الإسباني، وهو العدد الذي سمحت به إدارة الفريق لحضور الحصة التدريبية، إذ حرصت أعداد كبيرة من الجماهير العاشقة لريال مدريد على الزحف خلف الفريق ومتابعة تدريباته، بالإضافة إلى عدد كبير من الأطفال من أكاديمية ريال مدريد في أبوظبي، حيث تفاعلت الجماهير مع نجوم الفريق خلال التقسيمة التي أجراها المدير الفني سانتياغو سولاري.

تدريبات

وشارك في مران ريال مدريد الذي استمر نحو ساعة ونصف جميع اللاعبين باستثناء ماركو اسينسيو الذي فضل الجهاز الفني إراحته من التدريبات لشعوره بآلام عضلية خفيفة إلا أنها لن تؤثر في تواجده مع الفريق في مباراته الأولى أمام كاشيما انتلرز.

بينما أدى الثلاثي جاريث بيل وناتشو وماريانو دياز تدريبات منفردة بالكرة والركض حول الملعب وذلك بعد تعافيهم من الإصابة، كما شارك في المران كاملاً الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي كاسيميرو والصاعد سيرجيو ريجيلون بعد أن اطمأن الجهاز الفني على تماثلهم للشفاء عقب تعرضهم للإصابة مؤخراً.

واشتمل مران ريال مدريد على العديد من الفقرات حيث بدأت الحصة التدريبية بفقرة بدنية خفيفة بالجري، أعقبتها تقسيمة بين اللاعبين، واختتم سولاري المدير الفني المران بالتدريب على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

قائمة

وتضم قائمة ريال مدريد الذين اختارهم المدير الفني الأرجنتيني سانتياغو سولاري للمشاركة في البطولة 25 لاعباً حيث حضر الفريق بكامل نجومه، وهم كيلور نافاس، تيبو كورتوا، كيكو كاسيا لحراسة المرمى، وللدفاع داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، ناتشو، مارسيلو،الفارو أودريزولا، فاييخو، سيرجيو ريجيليون، خافي سانشيز، وفي خط الوسط توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدريكو فالفيردي، ماركوس يورينتي، ماركو اسينسيو، إيسكو، داني سيبايوس، وفي خط الهجوم ماريانو دياز، كريم بنزيما، جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، وفينيسيوس جونيور.

ومن المقرر أن يؤدي الريال مرانه الأساسي في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم على استاد مدينة زايد الرياضية، إذ قرر الجهاز الفني أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة لوسائل الإعلام في أول 15 دقيقة فقط، حيث من المنتظر أن يركز سولاري على الجوانب التكتيكية تحضيراً لكاشيما انتلرز وخاصة في ظل المتابعة المستمرة من وسائل الإعلام اليابانية للفريق الإسباني.

ويعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لـ«الميرينغي» الأرجنتيني سانتياغو سولاري في الساعة السابعة إلا ربعاً مساءً باستاد مدينة زايد الرياضية، فيما يقام المؤتمر الصحفي لمدرب كاشيما انتلرز في الساعة الخامسة.

اكتفى المسؤولون عن الفريق بالسماح لوسائل الإعلام بمتابعة جزء من التدريبات حيث استمر تواجد الإعلاميين نحو 40 دقيقة فقط قبل أن يطلب منهم مسؤولو الأمن الخروج من الملعب.