المالي دومبيا.. لاعب بأكثر من رئة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

قدم المالي حامد دومبيا لاعب متوسط ميدان العين، أوراق اعتماده كأحد نجوم الزعيم، ودخل قلوب الجماهير العيناوية من أوسع أبوابها بعد التألق الكبير للاعب في وسط الملعب البنفسجي، وبعد تسجيله هدفاً من الأهداف العيناوية الثلاثة في مرمى تيم ويلينغتون النيوزلندي، تابع تألقه في مباراة ربع النهائي أمام الترجي التونسي والتي حسمها العين لصالحه بثلاثية نظيفة.

وكان اللاعب أحد عوامل تفوق الزعيم على بطل أفريقيا في معركة وسط الملعب، حيث بدا وكأنه يتنفس بأكثر من رئة وهو يجوب الملعب طولاً وعرضاً مقاتلاً ومدافعاً عن الشعار البنفسجي بشجاعة فارس وقلب بطل، قبل أن يسحبه المدرب الكرواتي زوران ماميتش في الجزء الأخير من المباراة التاريخية، ليخرج من الملعب وسط تحيات وهتافات الجماهير العيناوية المثنية على اللاعب ومجهوده الكبير.

وتعاقد العين مع اللاعب دومبيا (29 عاماً) لمدة موسمين قادماً من دينامو زغرب الكرواتي، للاستعانة به في مونديال العالم للأندية، ويرتدي الرقم (3) الذي كان يرتديه مهاجم العين السابق الغاني أسامواه جيان، ويجيد اللعب في وظيفة المحور والدفاع، ويلعب بكلتا قدميه.

وبدا دومبيا سعيداً عقب نهاية مباراة فريقه أمام الترجي التونسي والتي حسمها العين لصالحه بثلاثية نظيفة، وأكد أن وصول العين لنصف مونديال الأندية كان عن جدارة واستحقاق بعد أن تفوق على فريقين كبيرين كلاهما توج بلقب قاري، لافتاً إلى أنهم عازمون على متابعة المشوار العالمي حتى النهاية ولا يهابون أحداً لأنهم يملكون كل المقومات والإمكانات التي تعينهم على تجاوز هذه التحديات العالمية الكبيرة بنجاح.

حماس

واعتبر اللاعب المالي، مسابقة كأس العالم للأندية فرصة مثالية له لإثبات وجوده والدفاع بقوة عن الشعار البنفسجي، وأكد أنه يشعر بحماس كبير ورغبة أكبر في تقديم نفسه بصورة جيدة أمام كوكبة من أفضل فرق قارات العالم.

وقال: هذا أمر جيد وفرصة انتظرتها خلال الشهرين الماضيين بعد انضمامي لكشوف نادي العين بغرض المشاركة في هذه المسابقة، أدرك أنني أمام تحد كبير ينبغي أن أضاعف من جهودي لتجاوزه بنجاح، وجدت أجواء طيبة في نادي العين وساندني الجميع ويجب أن أرد لهم هذا الجميل بتقديم أفضل الخدمات الفنية، إنني ألعب لفريق كبير ومشهور في القارة الآسيوية الأمر الذي يضاعف كثيراً من مسؤولياتي، ولكنني واثق بقدراتي في تقديم المردود الذي يليق بهذا النادي الرائع.