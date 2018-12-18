سكوكو يواجه أصدقاء الأمس

المصدر: العين - البيان الرياضي

سيكون أغانسيو مارتن سكوكو مهاجم ريفر بليت الأرجنتيني، أمام خيارات صعبة إذا ما دفع به مدرب ريفربليت في التشكيلة الأساسية لمباراة اليوم، لأنه سيلعب ضد العين فريقه السابق الذي سبق وأن دافع عن شعاره موسم 2011-2012 وحقق معه بطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم، وسجل له 10 أهداف في 19 مباراة، قبل أن ينتقل في الموسم الذي يليه إلى الدوري الأرجنتيني بالانضمام لفريق نيولز أولد بويز، ويتعين على سكوكو مواجهة أصدقاء الأمس، حيث يتواجد عدد من اللاعبين الذين لعب إلى جانبهم سابقاً.

سعادة

وأكد سكوكو أنه سعيد بالعودة مرة إلى دولة الإمارات ومدينة العين التي أمضى فيها أوقاتا رائعة، عندما كان يلعب للفريق البنفسجي في وقت سابق، وأوضح أنه كان يتمنى ألا يقابل العين في هذا الدور ولكن هذه كرة القدم، ويتوجب عليه أن يبذل قصارى جهوده من أجل مساعدة فريقه في تحقيق الفوز والانتقال إلى نهائي مسابقة العالم للأندية للمرة الثانية بعد أن بلغها المرة الأولى في وقت سابق من عام 2015.

مهمة

وأشار إلى أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة العين، لأنه فريق كبير ومتميز ويضم في صفوفه لاعبين أقوياء وأصحاب طموحات عالية، وتقف خلفه قاعدة جماهيرية عريضة من أنصار الفريق يدعمونه دائما ويحفزون اللاعبين لتقديم الأفضل.

وقال: هناك أشياء كثيرة تغيرت بالعين، حيث جاء لاعبون جدد لم أحظ بمقابلتهم سابقا، وكذا الحال بالنسبة للإدارة والجهاز فني، ولكن الفريق يبقى كما هو بتاريخه وتميزه الواضح على المستويين المحلي والخارجي، وقد ظللت أتابعه خلال المسابقات المختلفة.