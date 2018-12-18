مواجهة تتجدد بعد 3 سنوات

المصدر: العين - البيان الرياضي

يعود ثنائي العين وريفر بليت المالي تونجو دومبيا لاعب خط وسط «الزعيم»، وكوينتيرو النجم الكولومبي ولاعب ريفربليت، للمواجهة مجدداً بعد سنوات من اللعب سوياً في الدوري الفرنسي ولكن هذه المرة في كأس العالم للأندية.

ولعب دومبيا ضد كوينتيرو عندما كان اللاعب المالي في صفوف تولوز الفرنسي في الفترة من 2014 إلى 2017، فيما كان يلعب نجم الريفر بليت في صفوف رين الفرنسي على سبيل الإعارة موسم 2015-2016.

وقال دومبيا:«أعرف كوينتيرو جيداً فهو لاعب مميز ويملك مهارات عالية، وقد لعبت ضده في الدوري الفرنسي، ولكن هذه المرة تعد مختلفة لأنها في بطولة عالمية، وآمل بالطبع أن أواصل أدائي الجيد مع العين، ونتمكن من تحقيق الفوز على ريفر بليت في نصف النهائي والتأهل إلى نهائي مونديال الأندية».