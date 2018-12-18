العواني: الإمارات تلتزم بقيم السلام والتسامح

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد عارف العواني، مدير البطولة في اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، أن البطولة تعكس التزام الدولة بتعزيز قيم السلام والتسامح. وذلك عقب إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 «عاماً للتسامح».

وقال العواني: «ستبقى أبوظبي وجهة مميّزة لاستضافة مختلف بطولات كرة القدم وغيرها من الفعاليات الرياضية، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على دعم الرياضة كوسيلة للتقريب بين الناس من مختلف الخلفيات والجنسيات، وإيصال رسالة السلام والتسامح، وهي قيم تتمثل في كافة الفعاليات والمناسبات التي تستضيفها الدولة».

وأضاف العواني: «شهدت هذه المباريات حضوراً من القارات الثلاث، بالإضافة إلى الجمهور الإماراتي، ليتفاعل الجميع في أجواء ملؤها السلام دون أي حواجز أو توترات، ما يعكس ما تتسم به الدولة من أمان وسلام. إنها رسالة في غاية الإيجابية أثناء استعدادنا لاستضافة كأس آسيا خلال 3 أسابيع، لنؤكد مجدداً قدرتنا على احتضان القارة الآسيوية جمعاء في بلادنا الغالية».