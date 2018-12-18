الصهباني: مفاجأة ريفربليت «البنفسجية» سعيدة

المصدر: العين - البيان الرياضي

حرص مطر عبيد الظاهري «الصهباني»، مدير فريق نادي العين، على إهداء مدير فريق ريفر بليت الأرجنتيني، قميص نادي العين الذي حمل توقيع جميع نجوم «الزعيم» وبالمقابل قدم مدير الفريق الأرجنتيني، لمطر الصهباني، قميص ريفر بليت الذي حمل توقيع أبطال كوبا ليبرتادوريس كهدية تذكارية.

وعلق مطر عبيد الظاهري «الصهباني»، مدير فريق نادي العين على قرار الفريق الأرجنتيني، قائلاً: «فاجأنا ريفر بليت بارتداء القميص البنفسجي وفي اعتقادي أنها المرة الأولى التي سنواجه فيها فريقاً يرتدي الزي»البنفسجي«، بيد أنه من الجيد أن تكون مدينة العين اليوم(بنفسجية).

وأكمل: تحدثت مع مدير الفريق الأرجنتيني حول سبب اختيار الزي الرسمي لنادي العين في مواجهتنا والتنازل عن قميصهم الرسمي فرد مازحاً، اخترنا الزي الاحتياطي لنكسر حظ العين في مواجهة الغد، وقال لي إنهم في العام الحالي اختاروا اللون البنفسجي زياً احتياطياً، ولأول مرة وتلك هي المرة الثالثة التي سيخوضون فيها التحدي رسمياً بالقميص البنفسجي في هذا الموسم.