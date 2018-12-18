ريان يسلم: المباريات الكبيرة تظهر معدن الرجال

المصدر: العين - البيان الرياضي

أظهر ريان يسلم نجم العين الشاب حرصاً على تشريف الكرة الإماراتية في مونديال الأندية، بعد الظهور الجيد للفريق في الجولتين الماضيتين أمام ويلنجتون النيوزيلاندي والترجي التونسي، مؤكداً أنهم يفكرون دائماً في تقديم مستوى يعكس صورة طيبة عن كرة القدم الإماراتية في هذا المحفل العالمي ويرضي تطلعات الجماهير.

وراهن يسلم على موهبة وإمكانات وعطاء زملائه اللاعبين، قبل مواجهة اليوم ضد ريفر بليت الأرجنتيني في مرحلة نصف النهائي، موضحاً أن الزعيم به مواهب متميزة وقادرة على تقديم مستويات جيدة، في الوقت الذي اعترف فيه بصعوبة المباراة وقوة الخصم، لكنه قال: في مثل هذه المباريات الكبيرة يظهر معدن الرجال، ونحن عقدنا العزم على تقديم كل ما عندنا من عطاء داخل المستطيل الأخضر حتى نحقق نتيجة مشرفة.

وأضاف أن الحدث كبير ومهم، ويحظى بمتابعة من كل عشاق كرة القدم في العالم، وهذا يفرض عليهم جميعاً مضاعفة الجهد وتقديم كل ما عندهم، ونشكر جمهور الإمارات الذي وقف بجانبنا ودعمنا في الأيام الماضية، وننتظر منهم المزيد من الدعم أمام ريفر بليت الليلة.