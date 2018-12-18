غاياردو: نواجه منافساً خطيراً وعلينا اللعب بحذر

المصدر: العين - البيان الرياضي

عبر مارسيلو غاياردو، المدير الفني لفريق نادي ريفربليت، عن قلقه من سرعة هجوم العين، متوقعاً أن يواجه فريقه مباراة صعبة اليوم أمام ممثل الإمارات في نصف نهائي مسابقة كأس العالم للأندية، وقال المدرب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بقاعة المؤتمرات باستاد هزاع بن زايد: سنواجه اليوم فريقاً خطيراً في كل خطوطه خصوصاً بالمقدمة الهجومية وعلينا أن نكون أكثر تركيزاً وحذراً الليلة لتجاوز عقبة هذا الفريق وبلوغ نهائي المسابقة إذ إننا نرغب في التتويج باللقب وتعويض اخفاقنا في وقت سابق من عام 2016.

وأضاف: سنعتمد في هذه المباراة على أسلوبنا المعتاد الذي خضنا به نهائي كوبا وقادنا للحصول على اللقب، ومن المهم بالنسبة لنا أن نمنع العين من إحداث المفاجآت خلال المباراة، يجب أن نقاتل لاستثمار هذه الفرصة ومتابعة تفوقنا بالذهاب إلى النهائي ومن ثم الحصول على اللقب، أشعر بأن الأمور جيدة، وجميع اللاعبين متحمسون وراغبون في تحقيق النتيجة المأمولة للبقاء في صلب المنافسة وهذا يتطلب جهوداً متواصلة وتركيزاً عالياً منذ البداية وحتى النهاية، إنها لحظة تاريخية لا يجب أن نهدرها، ولقد شاهدنا العين في مباراتيه السابقتين وهو فريق متميز ومتجانس ولدى لاعبيه حماس كبير.

وتابع قائلاً: كان علينا القدوم إلى الإمارات، للمشاركة في هذه المنافسة دون أن نجد فرصة للتعبير عن سعادتنا بحصولنا على لقب كوبا ليبرتادوريس، لكن هذه هي كرة القدم، وعليك أن تكون في حالة استنفار مستمر إذا أردت أن تكون ناجحاً، ومنذ وصولنا إلى هنا خضنا ثلاث حصص تدريبية وشعرت بالرضا لأن اللاعبين كانوا رائعين وخاضوا التدريبات بحماس ومعنويات عالية، وهم يشعرون بالمسؤولية، وأنهم قريبون من اللقب العالمي، وأتوقع أن يكونوا في أفضل حالاتهم بملعب المباراة الليلة فهم نفسهم الذين تألقوا وفازوا باللقب القاري قبل أيام.