جوناثان مايدانا: سنقاتل لبلوغ النهائي

المصدر: العين - البيان الرياضي

أكد جوناثان مايدانا، قائد فريق ريفر بليت المخضرم، أن فريقه سيقاتل أمام العين اليوم من أجل الوصول إلى النهائي، وهو يدرك مدى صعوبة المهمة في مواجهة صاحب الأرض، وأضاف: نعرف من سنواجه اليوم، علينا أن نحذر من هذا الفريق القوي الذي يضم في صفوفه لاعبين أصحاب مهارة ويتمتعون بالإمكانات الفنية والسرعة العالية، في الوسط والهجوم ويجيدون الألعاب الهوائية، ومن المهم بالنسبة لنا أن نلعب بالأسلوب الذي يجعلنا قادرين على تحقيق النتيجة المطلوبة والذهاب للمباراة النهائية لأننا نعد ذلك فرصة لا يمكن تعويضها.

وواصل: نحن جاهزون والفريق بحالة جيدة رغم ضيق المساحة الزمنية، ونعرف ما يجب علينا فعله لمواجهة فريق يضم في صفوفه كايو لوكاس وغيره من اللاعبين المهرة، إننا لن نسمح بأن تضيع فرصة التواجد في النهائي من بين أيدينا.