العين بالأبيض وريفربليت بالبنفسجي

المصدر: العين - البيان الرياضي

تقرر أن يرتدي فريق العين ممثل الإمارات في مواجهة ريفر بليت اليوم بنصف نهائي مونديال الأندية، القميص الأبيض الكامل، وذلك بعد أن حرص ريفر بليت الأرجنتيني على اختيار اللون «البنفسجي» الزي الرسمي لنادي العين، مستخدماً الحق الذي تكفله اللائحة للفريق المستضيف، في ارتداء الزي الذي يختار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي انعقد ظهر أمس، في قاعة كبار الشخصيات باستاد هزاع بن زايد، والخاص بمباراة ريفر بليت الأرجنتيني والعين والمقررة في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2018. وترأس الاجتماع القيرغستاني، بافيل لوزانوف، المنسق العام للمباراة، بحضور الكندي ميسرزاروس لس، مراقب المباراة وممثلي الفريقين والجهات المعنية بالتنظيم.