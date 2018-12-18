زوران: علينا متابعة عملنا الرائع

المصدر: العين - البيان الرياضي

قال الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق العين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، باستاد هزاع بن زايد: «مباراة اليوم أمام ريفر بليت فرصة كبيرة لكتابة تاريخ وصناعة إنجاز جديد، لقد قمنا بعمل رائع خلال المباراتين السابقتين للمسابقة، وأثبتنا للعالم أننا قادرون على فعل أشياء جيدة في كرة القدم، والآن يجب علينا أن نتابع المشوار بذات الروح وبنفس الحماس، وقد قلت للاعبين دائماً يجب علينا أن نستمتع بهذه البطولة، وأن نؤكد جدارتنا لأننا نمثل فريقاً كبيراً، وهم يشعرون بالحماس ويتمتعون بمعنويات عالية».

وأضاف: «سنواجه فريقاً كبيراً هو ريفر بليت الحاصل على بطولة قارية أخيراً، وعلينا أن نحترمه ونحذر منه، فهو يضم في صفوفه لاعبين أقوياء، لكن بالمقابل فنحن نثق في مقدراتنا، فلدينا أحد عشر بطلاً قالوا كلمتهم القوية في الجولتين السابقتين، وهم عازمون على متابعة المسيرة بذات القوة، علينا أن ندخل ملعب المباراة مدججين بالحماس والرغبة والقوة والذكاء، ويجب ألا نغيّر أسلوبنا بل ينبغي أن نتطلع لتحقيق الفوز».

وتابع: «ركزنا في التحضير للمباراة على تدريبات الاستشفاء لضيق المساحة الزمنية، ولدينا خيارات جيدة لوضع التشكيلة المناسبة، بعد عودة محمد عبد الرحمن، وتعافي ماركوس بيرغ، وجميع اللاعبين في قمة جاهزيتهم البدنية والذهنية باستثناء إبراهيم دياكي الذي يعاني ألماً في الظهر، ونعرف أن مدرب فريق ريفر بليت، وهو مدرب رائع، وسيبني خطته بناءً على ما توصل إليه من نتائج». وعن تعدد خياراته لوضع تشكيلة العين لمباراة اليوم، عبر زوران عن سعادته.

موضحاً أنه سيرى ما يفعله بهذا الخصوص بعد الحصة التدريبية الأخيرة، وعن وجود اللاعب المصري المتميز حسين الشحات في صفوف العين، قال ماميتش: «هو لاعب أعتمد عليه في القيام بأمور مهمة في الملعب، لأنه يتمتع بمقدرات فنية عالية، وأعتقد أن كل مدرب سيكون سعيداً جداً لوجود مثل هذا اللاعب في صفوف فريقه».