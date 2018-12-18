«منصور يا الأبيض» في المدرجات والملاعب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يواصل اتحاد الكرة حملته الترويجية «منصور يا الأبيض» لدعم المنتخب في بطولة كأس آسيا، بهدف تحفيز اللاعبين، لتشريف كرة الإمارات في البطولة، وحققت مقاطع الفيديو التي تعدها إدارة الإعلام الرقمي باتحاد الكرة، وتتضمن رسائل تشجيعية للاعبين من عدد من الرياضيين والمسؤولين ونجوم المنتخب السابقين ، نجاحا كبيرا كما وجه عدد من لاعبي المنتخب رسائل تؤكد أهمية مساندة المنتخب، وأوضح محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، أن الحملة تستهدف حشد الطاقات وراء المنتخب.

وكانت لجنة المحترفين أطلقت مبادرة دعم المنتخب وشهدت مباريات الجولة الماضية للدوري شعارات «منصور يا الأبيض» في المدرجات، وعرض فيديو «قدام يا الأبيض» ، كما تم وضع لافتة «منصور يا الأبيض» فـي منتصف الملعب في عدد من المباريات.