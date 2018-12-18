تألق «الزعيم» بالمونديال يرفع سقف طموحات «الأبيض»

المصدر: دبي - العوضي النمر

يركز الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم بقيادة الإيطالي ألبرتو زاكيروني خلال التدريبات المقامة على ملعب ند الشبا في دبي على تعزيز الجانب البدني للاعبين من أجل تحمل الضغط العالي خلال منافسات كأس آسيا «الإمارات 2019»، وخاصة أن الزمن الفعلي لمعظم المباريات يتجاوز حاجز 60 دقيقة، مع التركيز على جماعية الأداء لتعويض أي نقص في الصفوف ناتج عن تعدد الإصابات بالفريق خلال الفترة الماضية، ويتم التركيز على هذين العنصرين بشكل خاص.

وتسود أجواء إيجابية معسكر «الأبيض»، وتعد انعكاساً طبيعياً للأداء المميز لـ«الزعيم» في مونديال الأندية، ما ساهم في زيادة نسبة التفاؤل والثقة، ورفع سقف طموحات «الأبيض»، كمامعنويات اللاعبين في القمة.

وحرص المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة على حضور ومتابعة تدريبات المنتخب، كما يتابعها عبدالله الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات، وهشام الزرعوني المدير المالي، ومحمد بن هزام الأمين العام، والعقيد حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات.

قوة دفاعية

ويدرك الجهاز الفني أن قوة الفريق تكمن في قوة دفاعه، ووضح التركيز على تدريبات تكتيكية تعزز من أداء المدافعين خلال التدريبات، ورغم النقص العددي لعدد من عناصر خط الدفاع متمثل في لاعبي العين إلا أن زاكيروني يولي هذا الخط اهتماماً كبيراً، باعتبار أن تماسك الدفاع يعزز من أداء الفريق ويرفع معنويات اللاعبين خلال المباريات، وتوجد تدريبات خاصة لبعض اللاعبين بشأن التقدم لبناء هجمة لتعزيز الشق الهجومي أو الارتداد السريع عند هجوم المنافسين.

ويولي زاكيروني اهتماماً بخط الوسط الذي يعد رمانة الميزان لأداء المنتخب، وخاصة أن اختياراته للاعبي هذا الخط متعددة، لأن دور لاعبي الوسط يعد الشريان الرئيس لتغذية المهاجمين ومنحهم التمريرات التي من شأنها أن تثمر عن أهداف.

تنافس قوي

ووضح وجود تنافس كبير بين اللاعبين في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، من أجل نيل شرف التواجد في التشكيلة النهائية التي ستضم 23 لاعباً وفق لائحة الاتحاد الآسيوي، وستكون ودية «الأبيض» مع الأولمبي 21 الجاري، فرصة للاستقرار على القائمة بشكلها النهائي بحيث تكون ودية الكويت البروفة الأخيرة لعناصر المنتخب قبل المشاركة الآسيوية.

تدريبات فردية

خاض الثنائي إسماعيل الحمادي وخلفان مبارك تدريبات بدنية فردية، حول الملعب نظراً لتعرضهما لكدمات خفيفة خلال الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي، ومن المقرر انضمامهما إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، فيما خضع علي سالمين الى الراحة بسبب شعوره ببعض الاجهاد.

حضور

حرص وفد من التلفزيون الألماني على حضور مران المنتخب في ند الشبا، وتسجيل عدة لقاءات مع لاعبي المنتخب، ويتواجد في الدولة وفد يضم عدة أطقم من التلفزيون الألماني من أجل تغطية استعدادات استضافة كأس آسيا «الإمارات 2019»، وجاهزية الملاعب.