أحمد خليل: لن نخذل جماهيرنا

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد أحمد خليل مهاجم منتخبنا الوطني الأول، أن الفترة الحالية تستلزم من الجميع التكاتف حول «الأبيض» من أجل المهمة الوطنية في نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019»، وناشد الجماهير بدعم ومساندة المنتخب خلال الفترة الحالية وطوال أيام البطولة.

وقال: الأرض والجماهير، من النقاط الإيجابية في مثل تلك البطولات الكبرى، بالنسبة لأصحاب الأرض، وكلنا ثقة بأننا سنجد كل الدعم والمساندة من جماهير الكرة في الدولة، وبدورنا نتعهد بأننا لن نخذل هذه الجماهير، وسنقدم كل ما لدينا من جهد، لتقديم صورة مشرفة عن الكرة الإماراتية، والمنافسة بكل قوة على اللقب القاري.

وأضاف: الجميع يعلم مدى أهمية البطولة الآسيوية المقبلة بالنسبة للكرة الإماراتية، خاصة أن البطولة ستقام على أرضنا وبين جماهيرنا، وهما من الأسلحة الداعمة لـ«الأبيض» في هذا الحدث الأهم على صعيد القارة، بعد التغييرات الكثيرة التي تشهدها النسخة المقبلة، وأهمها زيادة عدد المنتخبات المتنافسة على الكأس إلى 24 منتخباً.

أقصى جهد

وأوضح خليل: نحن قادرون كوننا لاعبين على العودة إلى مستوانا المعروف، ونحن متفائلون بإمكانية تحقيق إنجاز جديد للكرة الإماراتية من خلال تلك البطولة، ولكن علينا أولاً التركيز على المرحلة الحالية من التحضيرات، حتى نكون في قمة الجاهزية، عندما نبدأ مشوار المنافسة القارية، بداية من لقاء المنتخب البحريني، وهو الذي نعتبره بوابة الانطلاق الحقيقية نحو المنافسة على اللقب، والذي نضعه جميعاً نصب أعيينا، وسنحرص على بذل أقصى ما لدينا من جهد، للمنافسة عليه.

وأضاف: على المستوى الشخصي، أحاول صنع بصمة في نهائيات آسيا المقبلة، وأكون عند حسن ظن الجماهير، وأن أكون مساهماً ومساعداً لزملائي في المنتخب، في تحقيق الانتصارات، وأنا سعيد بالفترة التي شاركت فيها أساسياً مع شباب الأهلي في المباريات الأخيرة، رغم أنني غير راض حتى الآن عن مستواي، بعد الفترة الطويلة التي غبتها عن الملاعب بسبب الإصابة، ولكني واثق بقدرتي على العودة قبل نهائيات كأس آسيا.

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مؤخراً أحمد خليل، ضمن قائمة من 10 مهاجمين، اعتبرهم الأخطر على المرمى في النهائيات الآسيوية المقبلة، وتوقع تألقهم ، ولعبهم دوراً مهماً ومؤثراً بالبطولة، وهو ما اعتبره خليل ، شرفاً وفخراً كبيراً، متمنياً أن تتحقق هذه التوقعات.