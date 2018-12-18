الوصل والأهلي السعودي في دور الـ 8 لكأس زايد

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أسفرت قرعة كأس زايد للأندية الأبطال التي جرت أمس بفندق باب القصر في أبوظبي، عن ديربيات عربية قوية، ويستضيف الوصل فريق الأهلي السعودي، في ذهاب دور الثمانية، ويلعب الهلال السعودي مع الاتحاد السكندري، والرجاء المغربي مع النجم الساحلي التونسي، في ديربي شمالي إفريقيا، ومولودية الجزائر مع المريخ السوداني. وتجرى مباريات دور الثمانية ذهاباً وإياباً.

وأوقعت قرعة نصف النهائي الفائز من مباراة الهلال والاتحاد السكندري مع الفائز من مباراة الوصل والأهلي، والفائز من الرجاء والنجم مع الفائز من مولودية والمريخ.

وكان الاتحاد العربي أعلن استضافة استاد هزاع بن زايد للنهائي.