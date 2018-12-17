«الأزرق» يصل الجمعة لملاقاة «الأبيض» 28 الجاري

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

حدد الجهاز الفني والإداري لمنتخب الكويت الأول لكرة القدم، الجمعة المقبل، موعداً للسفر إلى الإمارات، للدخول في معسكر تدريبي لمدة 7 أيام بدبي، يتخلله مباراة ودية يوم 28 الجاري، مع «الأبيض» الإماراتي، الذي يسعد لخوض منافسات أمم آسيا، المقرر لها الشهر المقبل، والتي تدخل ضمن برنامج تجهيز الأزرق للاستحقاقات المقبلة، بعدما غاب عن المشاركة في المونديال الآسيوي بسبب الإيقاف الذي تعرضت له الرياضة الكويتية خلال السنوات الأخيرة.

وأعلن المدرب الكرواتي، روميو جوزاك، قائمة الأزرق، وتتكون من 24 لاعباً، هم: حميد القلاف- فهد الهاجري - شريدة الشريدة - مشعل العنزي - فهد حمود - فيصل زايد - طلال جازع «الكويت»، عامر المعتوق - سلطان العنزي - عبد الله ماوي - عبد العزيز العنزي - أحمد الظفيري - خالد إبراهيم - ضاري سعيد - بدر المطوع «القادسية»، محمد فريح - علي أحمد خلف - سليمان عبد الغفور - حسين الموسوي «العربي»، حمد الحربي - مشاري العازمي - عمر حبيتر «كاظمة»، فواز العتيبي «السالمية»، محمد هادي «النصر».

وستكون مواجهة الإمارات فرصة أمام الجهاز الفني للدفع بالثنائي شريدة الشريدة ومشاري العازمي في وسط الملعب، في ظل غياب طلال الفاضل المصاب، وفهد الأنصاري المشارك في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويخشي الجهاز الفني من تعرض أحد اللاعبين للإصابة خلال الاستحقاقات المحلية، ووضع المدرب عدداً من البدلاء، التي يمكن ضمها في حال غياب أحد الدوليين الموجودين في القائمة.