«الأولمبي» يتجمع الأربعاء لإجراء تقسيمة ودية مع «الأبيض»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعود الأبيض الأولمبي إلى التجمع بشكل استثنائي يوم الأربعاء المقبل، من أجل عيون «الأبيض الكبير»، حيث سيخوض الفريق تقسيمة ودية محلية مع المنتخب الأول، تمنح المدرب الإيطالي البرتو زاكيروني فرصة الاستقرار على القائمة النهائية التي سيتم إرسالها للاتحاد الآسيوي يوم 26 من الشهر الجاري، ليمثل أصحابها المنتخب خلال نهائيات آسيا التي ستنطق بداية من 5 يناير المقبل، وبعد الانتهاء من ودية المنتخب الأول، سينتهي معسكر الأولمبي، ثم يعود للتجمع مرة أخرى 3 يناير المقبل، حيث سيخوض الفريق مباراتين وديتين أمام نظيره البحريني يومي 9 و14 يناير، في إطار الاستعداد لتصفيات كآس آسيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

دورة قوية

وكان الأولمبي قد شارك في دورة دولية ودية خلال الشهر الماضي بمشاركة منتخبات اليابان وأوزباكستان والكويت، وكانت دورة قوية حقق الأولمبي استفادة فنية كبيرة من ورائها، ويقول جمال بوهندي مدير المنتخب إن الأبيض الأولمبي يسعى لمواصلة الاستفادة الفنية من مثل هذه البطولة التي منح خلالها الجهاز الفني بقيادة سكورزا الفرصة أمام أغلب العناصر الموجودة في صفوف المنتخب وتجربتهم للوقوف على مستواهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية ومدى استيعابهم لطريقة وأسلوب اللعب قبل انطلاقة التصفيات، وقال نحن ننتظر فرصة مماثلة من خلال دورة يتم الإعداد لها حالياً في العاصمة العمانية مسقط، لأن مثل هذه الدورات تمنح اللاعبين خبرة جيدة واحتكاكاً قوياً.

القرعة الآسيوية

وكانت قرعة تصفيات آسيا، أوقعت منتخبنا في المجموعة الرابعة مع السعودية والمالديف ولبنان، وتقام التصفيات من 22 - 26 مارس المقبل في السعودية، ويستهل منتخبنا الأولمبي مشواره بلقاء نظيره اللبناني.