الإسباني بينات يبدأ تدريب «العميد» 4 يناير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يبدأ الإسباني بينات تدريب فريق الكرة بنادي النصر 4 يناير المقبل، فيما يستمر البرازيلي زاناردي في قيادة الفريق في المباراتين المقبلتين في كأس الخليج العربي، وغادر بينات دبي أمس إلى إسبانيا لترتيب أموره قبل استلام مهمته رسمياً.

من جهة أخرى قررت هيئة الاعتراض باتحاد الكرة، إلغاء البطاقة الحمراء للاعب النصر محمد عايض التي حصل عليها في مباراة فريقه والجزيرة الماضية، وبالتالي رفع عقوبة الإيقاف الموقعة عليه، وجاءالقرار بناء على طلب النصر.

وأصدر النادي بياناً ثمن فيه جهود الحكام، مؤكداً في الوقت نفسه تضرر فريق الكرة من قرار طرد محمد عايض بقرار خاطئ شكل نقطة تحول في نتيجة مباراة الفريق أمام الجزيرة.