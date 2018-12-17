تقديم استاد آل مكتوم للإعلام اليوم

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

تعقد بلدية دبي الجهة المشرفة على أشغال تطوير استاد آل مكتوم «الفيروز الأزرق» لقاء إعلامياً عصر اليوم، برئاسة، المهندس داوود الهاجري المدير العام، لتقديم الاستاد في حلته الجديدة، وسيقوم الإعلاميون بجولة داخل الاستاد وزيارة مختلف المرافق والاطلاع على آخر التعديلات به استعداداً لتسليمه إلى اللجنة المنظمة لنهائيات كأس أمم آسيا «الإمارات 2019».

ويتسع الملعب الجديد لـ15 ألف مشجع، وشملت أشغال التطوير المبنى الإداري للنادي وعديد المرافق الأخرى، مثل العيادة الطبية وصالة الجيم والمركز الإعلامي الذي أصبح يتسع لـ200 إعلامي و4 غرف لتبديل الملابس وغرفتين للحكام ومنظومة إلكترونية متطورة لتعزيز الأمن والسلامة.

ويحتضن استاد آل مكتوم 6 مباريات من البطولة، هي لقاءات كوريا الجنوبية مع الفلبين، والبحرين مع تايلاند، والسعودية مع لبنان، والعراق مع إيران بالإضافة إلى مباراة من الدور الثاني وأخرى من ربع النهائي.