مهند العنزي: شخصية العين عالمية

المصدر: العين - البيان الرياضي

شدد مهند العنزي مدافع العين على أن جمهور «الزعيم» كان سلاح الفريق في الفوز على الترجي التونسي، وقال: «تخطينا الصعب وتبقى المهمة الأصعب، العين فرض احترامه على الجميع، وكسب الشخصية العالمية، ونجحنا في تمثيل الكرة الإماراتية والعربية خير تمثيل، ولكن لا تزال أمامنا مهمة صعبة ونعد بالأفضل».

روح الفريق

وأضاف العنزي:«روح الفريق الواحد هي من صنعت الفارق في المونديال حتى الآن، وأكدنا لأنفسنا كوننا لاعبين أننا قادرون على تحقيق المستحيل وكان الجميع بالفعل على قدر المسؤولية، ونتمنى أن نواصل بالقوة نفسها خاصة أن المهمة القادمة أمام ريفر بليت ليست بالسهلة، ولكننا على ثقة في قدراتنا وأن العين بإمكانه الذهاب لأبعد من نصف النهائي».