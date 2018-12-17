كاشيما من العين إلى العاصمة

المصدر: أبوظبي - د ب أ

حصلت الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم والمقامة في دولة الإمارات على راحة أمس وتستكمل اليوم، على أن تعاود المباريات نشاطها غداً بمباراتين. حيث ستجمع المباراة الأولى فريقي الترجي التونسي مع جوادالاخارار المكسيكي لتحديد صاحب المركز الخامس، والعين الإماراتي يلتقي مع ريفر بليت الأرجنتيني في مباراة نصف النهائي.

وانتقل نادي كاشيما أنتلرز الياباني من مدينة العين إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي استعداداً للقاء ريال مدريد الإسباني في مباراة نصف النهائي المقرر لها بعد غد على استاد مدينة زايد الرياضية.