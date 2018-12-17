دومبيا: استفدنا من درس ويلنغتون

المصدر: العين - البيان الرياضي

أكد لاعب خط وسط العين المالي تونغو دومبيا أن «الزعيم» حقق فوزاً مستحقاً بفضل انضباطه التكتيكي والروح القتالية للاعبيه، وقال: «استوعبنا الدرس من المباراة الأولى أمام ويلنغتون، ركّزنا على الهجوم منذ الدقيقة الأولى ونجحنا في خطف هدف مبكر ساعدنا في فرض السيطرة على مجريات الأمور».

وأضاف: «درسنا نقاط قوة وضعف الترجي التونسي، واستطعنا غلق المساحات أمام لاعبيه والضغط عليهم للتقليل من فرص استحواذهم على اللعب، وطبقنا تعليمات المدرب بالشكل المطلوب حتى لا يتكرر معنا سيناريو المباراة الأولى».

نجاح

وأوضح اللاعب المالي أن نجاح العين في إنهاء المباراة بلياقة بدنية عالية يؤكد جاهزيته للبطولة، خاصة أنه لعب في الجولة الأولى 120 دقيقة، منوهاً إلى أن نظام البطولة المصغرة مثل مونديال الأندية يحتاج إلى استعداد جيد من الناحية البدنية؛ لأن نتائج المباريات يمكن أن تحسمها الحصص الإضافية أو ركلات الترجيح.

كما أوضح دومبيا أن العين لا يخشى مواجهة ريفر بلايت، وأن الحظوظ الفريقين متساوية بينهما بغض النظر عن المستويات القوية التي قدمها الفريق الأرجنتيني في كأس ليبرتادوريس.