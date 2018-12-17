جين شوجي: المكسيكي فجّر طاقتنا

المصدر: العين - البيان الرياضي

أكد جين شوجي مدافع كاشيما الياباني عقب فوز فريقه أول من أمس، على غوادا لاخارا المكسيكي 3-2 سعادته بالنتيجة والتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، وقال: مباراة لاخارا كانت واحدة من أصعب وأقوى المواجهات التي خاضها في مشواره كونه لاعباً.

وأضاف: شاهدنا الفريق المكسيكي قبل المباراة وكنا نعلم أننا سنواجه خصماً قوياً لكن مستواه في المباراة كان مذهلاً، لديه لاعبون مميزون للغاية ويلعبون كرة قدم سريعة وقوية، لكننا فزنا عليهم لنؤكد أن فريقنا أيضاً متميز.

وأوضح أن الهدف الأول الذي أحرزه غوادالاخارا فجر طاقتهم وجعلهم يبذلون كل ما عندهم. وأضاف: لم نستسلم وحاولنا تعديل النتيجة، كنا ننظر إلى جمهورنا في المدرجات وأهمية البطولة وفي كل دقيقة نقدم المزيد، كانت لحظة صعبة في المباراة تجاوزناها بنجاح.

وأوضح مدافع كاشيما أن مواجهة ريال مدريد في نصف النهائي بالنسبة لفريقه عادية، خاصة أن الفريق الإسباني معروف، ويمتلك أفضلية على مستوى العالم، لكن في كرة القدم كل شيء يمكن أن يتحقق. وأضاف: سنلعب أمامه بندية وسنقاتل حتى النهاية.